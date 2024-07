Beijão e amor intenso: saiba como será a primeira vez de Zinha em "Renascer"

Tudo acontecerá logo após uma noite de festa na casa de Jacutinga, onde Zinha cantará uma música no palco - (crédito: Reprodução/Globo)





Zinha (Samantha Jones) perderá sua virgindade nos próximos capítulos de Renascer. Em trama inédita, a jovem conhecerá a sanfoneira Lilith (Lucy Alves) e rapidamente se apaixonará pela moça. O sentimento será recíproco e as duas terão uma noite de amor intenso.

Tudo acontecerá logo após uma noite de festa na casa de Jacutinga, onde Zinha cantará uma música no palco. Depois do show, Lilith irá até ela e puxará assunto. A sanfoneira fará elogios à jovem.

"Mas não é só seu canto que é bonito, não", afirmará a personagem de Lucy Alves. "Não é só o meu canto?! É o quê mais?", questionará Zinha. "Teus olhos… teu sorriso… não sei dizer… você tem um negócio que fascina…", responderá a sanfoneira.

Em seguida, Lilith se aproximará e dará um beijão em Zinha. "Você é doida, é?", reagirá a filha de Jupará (Evaldo Macarrão). "Se não fiz isso antes… só posso", responderá ela.

Segundo informações da coluna Play, do Jornal O Globo, Bruno Luperi deixou um texto contando sobre como será a cena da primeira vez de Zinha: "A coisa evolui de tal forma que o palco faz às vezes de cama para a estreia de Zinha no amor", escreveu o autor do remake de Renascer.

