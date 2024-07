Prisão de Tião Galinha marca conquista de Samuel Bernardo em Renascer

Após estrear na Globo em uma participação na novela das 21h Travessia, em 2023, como um crush da personagem Chiara (Jade Picon), o ator Samuel Bernardo retornou ao horário nobre da emissora, agora em Renascer. No remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, ele vive um policial que atua na prisão de Tião Galinha (Irandhir Santos).

“Estou muito feliz de estar participando de Renascer. Lembro que assim que soube que teria esse remake na Globo, eu me interessei em fazer o teste, mas, na época, nem eu e nem meu agente conseguimos”, afirma o ator nordestino de 29 anos. Mas Samuel nunca tirou da cabeça que faria a novela de alguma forma. “Minha família é de João Pessoa e eu me identifico muito com a cultura nordestina e a representatividade de atores nordestinos que a novela traz. A temática me traz um afeto pessoal muito grande que me despertou o interesse de fazer parte. Para mim, foi como se eu tivesse jogado para Deus e para o universo. De alguma forma, eu já tinha visualizado que eu faria parte da novela”, celebra o paraibano que vive no Rio de Janeiro.

Para surpresa de Samuel, a produtora de elenco da novela entrou em contato e começou a consultá-lo para uma participação, que acabou não rolando. Mas, em seguida, ela retornou o contato e chamou para uma participação maior que a anterior, agora como um policial civil.

Samuel Bernardo participa de trama importante em Renascer (foto: Johnne de Oliveira/Divulgação)

Renascimento

“Lembro que era um dia em que eu não estava me sentindo muito bem e fiquei muito feliz com o convite. A ficha foi caindo aos poucos. Quando eu vi, eu já estava no Projac, gravando o meu primeiro dia de participação em Renascer”, comemora o capricorniano que ama trabalhar e, quando não está atuando, exerce o ofício de produtor.

Samuel está muito animado e grato com a oportunidade que está tendo na produção assinada por Bruno Luperi, com direção artística de Gustavo Fernández. “Oportunidade que eu tinha pedido a Deus para poder mostrar mais o meu trabalho, e evoluir como artista”, observa o ator, que agradece a receptividade que teve no retorno aos Estúdios Globo e enaltece os companheiros de cena Irandhir Santos e Edmilson Barros. “São referências”, declara.

Para Samuel Bernardo, que no ano passado marcou presença na Record, em uma das temporadas da série Reis, Renascer vem como um nova fase de amadurecimento profissional. “Eu tinha como meta pessoal voltar afazer trabalhos na Globo antes dos 30 anos, e Deus abriu essa porta maravilhosa bem quando faço esse retorno de Saturno”, conclui o rapaz, que faz aniversário em 31 de dezembro. “A cada ano que nasce, eu literalmente renasço”, finaliza.