Integrante do Backstreet Boys canta ao lado de fã com doença terminal

Show do Backstreet Boys ocorreu na Alemanha, no último domingo (28/7) - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Nick Carter, integrante da banda Backstreet Boys, desceu do palco durante um show na Alemanha para cantar ao lado de uma fã com doença terminal.

O momento foi gravado e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Nick canta I want it that way para Jenni Schmidt, que foi ao show deitada em uma cama.

Ir ao show da banda no domingo (28/7) foi o último desejo da mulher, que foi atendido graças a uma organização chamada Der Wünschewagen.

Ao cantar ao lado do ídolo, Jenni segura sua mão e canta a letra junto com ele.

Ao TMZ, a mulher de 40 anos contou que é fã dos Backstreet Boys desde 1995 e já acompanhou outros shows da banda.

"O momento em que Nick ficou ao meu lado e cantou essa música maravilhosa foi um momento tão emocionante. Nunca acreditei que esse momento chegaria", disse ela.