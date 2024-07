Feijoada com Samba divulga programação para agosto e setembro; cnfira

O evento Feijoada com Samba será realizado entre os meses de agosto e setembro no Clube do Choro. As atrações se apresentam todos os sábados às 12h. A feijoada começa a ser servida a partir das 12h e o samba começa às 13h.

Para a edição dos dois meses foram convidados os artistas e grupos George Lacerda e Banda, Dhi Ribeiro e Banda, Kris Maciel, Samba da Tia Zélia, Fernando Jacob, Toque de Salto e Vai que é Samba. Todos os músicos convidados devem se apresentar entre os dias 3 e 31 de agosto e entre os dias 7 e 28 de setembro, no palco do Clube do Choro.

O projeto foi criado em 2016 com o intuito de movimentar o cenário artístico de Brasília, além de conhecer mais a área externa do Complexo Cultural do Choro. O prédio é uma construção idealizada por Oscar Niemeyer e oferece um espaço confortável, arborizado e agradável com parque para crianças, ilha de drinks, buffet de feijoada e apresentações artísticas.

Programação agosto



3/8 George Lacerda e Banda

10/8 Dhi Ribeiro e Banda

17/8 Kris Maciel

24/8 Samba da Tia Zélia

31/8 Vai que é Samba





Programação setembro

7/9 Fernanda Jacob + Grupo

12/9 Aniversário Dhi Ribeiro

21/9 Toque de Salto

28/9 Vai que é Samba





Serviço

Feijoada com Samba

Todos os sábados às 12h, nos dias 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 12/9, 21/9 e 28/9 no Clube do Choro, no St. de Divulgação Cultural Bloco G - Brasília DF. A feijoada começa a ser servida às 12h, o samba começa a partir das 13h. O couvert artístico é cobrado no valor de R$15 por pessoa. O buffet de feijoada custa R$54,90 por pessoa sendo servido à vontade e incluindo feijoada vegetariana. O aniversariante tem 50% de desconto no valor do buffet e pode adquirir um drink da casa. É possível realizar a reserva através do site: https://clubedochoro.com.br/reservas/ .