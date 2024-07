Disney+ divulga data de estreia de série Becoming Karl Lagerfeld

Becoming Karl Lagerfeld - (crédito: Reprodução/Adorocinema/Disney+)

A série original francesa Becoming Karl Lagerfeld tem data de estreia divulgada no Brasil. O seriado deve ser lançado no dia 7 de agosto na plataforma da Disney+. A nova produção sobre o estilista alemão é repleta de amizades, rivalidades, traições e paixões.

Becoming Karl Lagerfeld narra a história do estilista alemão Karl Lagerfeld, diretor criativo da Chanel e bom entendedor da casa de moda italiana Fendi. A série se passa na década de 1970 na França, quando Karl (Daniel Brühl), aos 38 anos, já era desconhecido do grande público. Na trama, o estilista se apaixona por Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), um jovem ambicioso e atormentado. Em determinado momento, Karl confronta o amigo e rival Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), o grande gênio da alta costura francesa. A obra mostra o florescimento de Lagerfeld, que passa de desconhecido a um dos maiores designers de moda da alta costura parisiense.

A história é uma adaptação do best-seller de Raphaëlle Bacqué, Kaiser Karl. A série também apresenta personalidades do mundo da moda e da cultura que conviveram com Karl Lagerfeld na época. Jeanne Damas dá vida a Paloma Picasso e Claire Laffut interpreta Loulou de La Falaise. A lendária atriz Marlene Dietrich é interpretada por Sunnyi Melles e Andy Warhol, por Paul Spera.