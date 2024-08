Netflix lança teaser de adaptação de anime Sakamoto Days

Fortalecendo seu catálogo de conteúdo asiático, a Netflix lança a adaptação do mangá homônimo, Sakamoto Days, disponível a partir de janeiro de 2025.

O anime é baseado no mangá Sakamoto Days, criado e ilustrado por Yuto Suzuki, e conta a história de Taro Sakamoto, um ex assassino tido como um dos melhores no ramo. Taro se apaixona por Aoi, uma funcionária de uma loja de conveniência. Desde então decide encerrar os seus dias como matador e construir uma família ao lado de sua esposa. Com o passar dos anos, Taro Sakamoto passa a viver uma vida normal enquanto trabalha na loja de bairro que mantém com a companheira, porém o passado ainda o persegue e ele precisa continuar lutando contra as ameaças de inimigos para garantir a vida pacífica da família.

O anime é uma produção da TMS Entertainment, com direção de Masaki Watanabe. Tomokazu Sugita, Nobunaga Shimazaki, Ayane Sakura, Nao Toyama, Hina Kino e Ryota Suzuki fazem parte da dublagem original da obra.