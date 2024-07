Netflix lança primeiro trailer da animação Enfeitiçados

A Netflix divulgou, nesta terça-feira (30/7), o trailer teaser oficial do novo filme de animação Enfeitiçados. O filme deve ser lançado no dia 22 de novembro deste ano. O longa conta com a direção de Vicky Jenson, que já dirigiu filmes como Shrek, O Espanta Tubarões e A Fuga das Galinhas. A produção do filme fica com o produtor norte-americano John Lasseter que produziu os filmes Toy Story e Carros.

Enfeitiçados acompanha a história de Elian (Rachel Zegler), filha dos governantes de Lumbria, que entra em uma missão perigosa para salvar o reino e sua família depois que um feitiço transforma seus pais, o Rei Solon (Javier Bardem) e a Rainha Ellsmere (Nicole Kidman), em monstros. A personagem principal precisará então enfrentar as trevas que ameaçam dividir o reino.

Enfeitiçados tem roteiro de Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Julia Miranda, com produção de John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e Bruce Anderson para a Skydance Animation. A obra também conta com elenco de vozes na dublagem original formado por Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane e Tituss Burgess.

Saiba Mais Revista do Correio 5 sobremesas da culinária francesa fáceis de fazer

5 sobremesas da culinária francesa fáceis de fazer Revista do Correio Descubra o poder da alimentação consciente

Descubra o poder da alimentação consciente Esportes Santos anuncia a contratação do atacante Billy Arce

Santos anuncia a contratação do atacante Billy Arce Diversão e Arte Luana Piovani ganha na Justiça R$ 384,9 mil de Emílio Surita e Band

Luana Piovani ganha na Justiça R$ 384,9 mil de Emílio Surita e Band Esportes Jogos Olímpicos: Phelps dá aula de natação para Snoop Dogg e diverte web

Jogos Olímpicos: Phelps dá aula de natação para Snoop Dogg e diverte web Esportes Simone Biles manda indireta após ouro olímpico por equipes em Paris