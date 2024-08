Brad Pitt está perturbado por não conseguir falar com filho após acidente

Uma fonte contou ao Daily Mail que o ator está perturbado e preocupado com o acidente, mas não consegue entrar em contato com o filho - (crédito: BACKGRID/FilmMagic)

Brad Pitt está perturbado por não conseguir falar com o filho Pax, que está internado após um acidente de bicicleta em Los Angeles. Pai e filho são afastados desde 2016. As informações são do portal Daily Mail.

Pax não estava usando capacete quando a bicicleta elétrica dele bateu na traseira de um carro que parou no sinal vermelho. O acidente ocorreu no domingo (28/7) às 17 horas (no horário local), em Los Feliz Boulevard.

Testemunhas disseram que Pax reclamou de dor na cabeça e no quadril assim que foi socorrido. Ele foi levado ao hospital sob suspeita de sangramento cerebral.

A mãe, Angelina Jolie, esteve o tempo todo com Pax no hospital. O estado de saúde dele é estável.

Brad Pitt, por sua vez, disse não conseguir conversar com o filho após o acidente. Pax se afastou dele em 2016, quando teria acontecido um episódio de violência doméstica entre Angelina e Brad. Em uma postagem no Instagram em 2020, Pax chamou o pai de "um grande filho da p***" e "um ser humano horrível".

Apesar da falta de contato, uma fonte contou ao Daily Mail que o ator está perturbado e preocupado com o acidente, mas não consegue entrar em contato com o filho.

"É muito frustrante para o Brad sempre quando ele ouve que algum de seus filhos está ferido, ele se sente completamente impotente porque não há nada a fazer", disse a fonte. Segundo ela, Pitt tentou ligar para os filhos e visitá-los várias vezes, sem sucesso.

Pitt e Jolie têm seis filhos, entre naturais e adotados, são seis: Pax, de 20 anos, Maddox, de 23, Zahara, de 19, Shiloh, de 18 e as gêmeas Knox e Vivienne, de 16.