Maya Massafera vai à praia pela primeira vez: "só quero caiprinha e paz"

Maya Massafera foi à praia pela primeira vez e fez questão de compartilhar o momento com os seguidores nas redes sociais. O local escolhido foi Farol da Barra, em Salvador, na Bahia. Usando um biquíni marrom da marca Louis Vuitton com detalhes em dourado, e um óculos de sol estiloso, a influenciadora abalou o local ao lado de Dudu Barros, que também trabalha com internet.

Dudu fez questão de publicar um vídeo de Maya se divertindo na praia e não poupou elogios à amiga. "Ela entregou beleza, entregou moda, entregou carisma. E foi MUITO desejada. Já queria mais dias com você mana, foi tudo! Demos tanta risada, comemos tanto, foi um sonho", compartilhou.

"Primeira vez de Maya (na praia). Duas coisas: uma caipirinha e paz", falou a influenciadora. A dupla também brincou comparando Massafera com a cantora Ivete Sangalo. "Ela veio para tombar a Ivetinha", brincou Dudu.

Nesta terça-feira (30/7), Maya usou a internet para refletir sobre aceitação. Ela, que perdeu 30 quilos nos últimos meses por conta da transição de gênero, disse que pretende diminuir ainda mais a silhueta. "Estou com pouca gordura. Não estou falando nada de gordofobia, gordura esquenta o corpo. Não tem nada de mau nisso. Emagreci não foi por estética, emagreci porque queria perder meus músculos", explicou.

"Acho maravilhoso, por exemplo, a Thais Carla. Ela tem amor pelo seu corpo, ama. Adoro e sou fã dela. Gracyanne Barbosa gosta do corpo dela sarado. Eu, Maya, gosto do meu corpo magro e quero ficar mais magra. Cada um gosta de uma coisa", concluiu.