Paloma Bernardi quebra o silêncio sobre participação em "A Fazenda 16"

A atriz Paloma Bernardi, de 39 anos, quebrou o silêncio sobre sua suposta participação em A Fazenda 16. O reality da Record TV tem estreia prevista para o dia 17 de setembro de 2024.

Conhecida por atuar em novelas famosas da Globo e da Record, a artista desmentiu os rumores e afirmou que não possui o perfil do programa. "Não faz parte do meu perfil e não assisto A Fazenda", afirmou ela em entrevista à revista Caras.

"Às vezes me vejo assistindo outros realities por me instigar a ver o comportamento dos participantes, mas apesar de achar interessante e pensar que eu pudesse me divertir dentro da casa, não me sentiria confortável em me expor 24 horas por dia", explicou a atriz.

Paloma Bernardi está longe das novelas desde 2023, quando atuou em Reis, da Record. Na emissora, ela também esteve em novelas como Apocalipse e A Terra Prometida. Já na Globo, atuou em produções como Salve Jorge, Insensato Coração e Viver a Vida.

O post Paloma Bernardi quebra o silêncio sobre suposta participação em A Fazenda 16 foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.