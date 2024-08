"Acredito nas forças femininas unidas", declara Lorena Comparato

Nascida em Portugal e criada no Brasil, a história artística de Lorena Comparato começou aos 6 anos de idade, quando a menina curiosa e talentosa começou a estudar atuação. Filha do veterano roteirista Doc Comparato, a moça é uma artista completa: além de ser uma atriz conhecida, ela canta, dubla, escreve, produz, dirige e apresenta. E ainda não é o bastante: aos 34 anos, a pisciana é mestre em artes cênicas pela Escola de Artes Célia Helena.

Na televisão, Lorena estreou ainda criança, como apresentadora do extinto TV Globinho. Em novelas, marcou presença em poucas, como Rock Story (2016) e Um lugar ao sol (2021), mas tem uma forte atuação em séries, como Pé na cova, que ficou no ar entre 2013 e 2016. "Com certeza, ter feito poucas novelas foi falta de oportunidade. Na minha vida, já fiz muitos testes para novelas, mas acabei fazendo mais séries, filmes e teatro. Sou apaixonada por novelas e acho um formato de audiovisual muito brasileiro. Meu sonho é fazer mais", declarou ao Correio.

No streaming, a irmã caçula da também atriz Bianca Comparato, 38, conquistou destaque como coprotagonista do sucesso Rensga Hits, do Globoplay, com segunda temporada prestes a entrar no ar. Ela vive Glaúcia, uma cantora sertaneja ousada e determinada na busca por uma carreira de sucesso. Para a intérprete, a personagem é uma artista muito empenhada, como ela, mas as diferenças são maiores.

"Ela faz de tudo para chegar ao topo, até passar por cima dos próprios sentimentos, e com certeza temos isso de diferente. Mas, como ela, sou uma artista que pensa na carreira diariamente. Almejo o prestígio de um artista que trabalha pelo seu público e quer sucesso na sua profissão. Confesso que eu também sou bastante vaidosa, como a Gláucia, e a autoestima dela me ensina muito a investir bastante em mim. Acho que o que eu tenho a ensinar para ela é o conhecimento das emoções próprias. Além disso, eu e ela temos a paixão pela música. Sempre tive esse sonho e acho que, através dela, já tenho realizado", afirmou.









Lorena também está na quinta temporada de Impuros, com uma faceta bem diferente: ela é Geise, uma mulher forte e independente que prioriza sua família acima de tudo. Se em Rensga Hits o feminejo coloca a mulher no protagonismo, na série do Star , com uma narrativa mais masculina, a personagem também passa por essa mudança de posição, ao dividir o tempo entre a criação dos filhos e o trabalho. "A pauta feminista, na minha vida, é essencial. É estrutura, presente e norte. O que por muitos anos da minha vida não tinha nome, hoje em dia, já tem nome e sobrenome: feminismo, sororidade, ativismo etc. Gosto muito de estar a par e consciente das lutas das classes e de me questionar como ser humano. A política está em tudo, até em o que você come, veste, onde mora etc. Estou diariamente me analisando e reconhecendo em mim preconceitos, crenças limitantes e ensinamentos sociais que não condizem com o que eu acredito e que por muitos anos eu apenas repetia sem pensar", observou a atriz.

Ao contrário da Gláucia, que em Rensga Hits rivaliza com a meia-irmã Raíssa (Alice Wegman), Lorena comentou que conversa muito com amizades, familiares e namorado sobre como escolhemos viver e lutar contra o machismo por meio da união feminina. "Há muitos anos, acredito na forte potência das forças femininas unidas. Tenho duas irmãs que me acompanham a vida toda, além de muitas amigas e sócias parceiras no trabalho", acrescentou ela, que há mais de 10 anos faz parte de um núcleo criativo chamado Cia de 4 Mulheres, com as atrizes e roteiristas Andrezza Abreu, Anita Chaves e Karina Ramil.

"Sempre falamos sobre a potência da amizade feminina e, nesse meio tempo, tivemos grandes parcerias. Hoje, assim como com as personagens que faço, acredito que vamos conquistar um mundo plural e potente se nos unirmos aos outros gêneros", finalizou.