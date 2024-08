Mãe de galã global, Giselle de Prattes está em obra bíblica da Record

Giselle de Prattes estreia na teledramaturgia na 11ª temporada de Reis, na Record. A mãe do galã global Nicolas Prattes vive a terceira fase da personagem Basemate, filha do Rei Salomão com Abisague.

“A personagem já tem a simpatia e a torcida do público, e tem sido uma experiência muito legal. Dar vida, continuar um trabalho que duas outras atrizes iniciaram com muita beleza, carisma, leveza e até humor em algumas situações”, conta a bela atriz de 43 anos, que estreou na televisão como Garota do Zodíaco do extinto Planeta Xuxa, em 2000.

“A minha fase será a mais ‘dramática’, mas, também acho que será muito inspiradora. A personagem traz a força do amor através da fé”, finaliza.