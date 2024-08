DJ Cxxju traz ritmos periféricos para o Festival CoMA neste domingo

Produtora musical e DJ, Cxxju é um dos nomes do Festival CoMA, que tem data marcada para começar neste sábado (3/8) e segue até dia 11 de agosto. Ao perceber a falta da presença de mulheres na discotecagem do Distrito Federal, Cxxju fundou a primeira produtora 100% feminina da região. A ANTD (As novinhas tão Disney) promove a inclusão na arte em forma de política há 10 anos com diversos eventos de sucesso. Idealizadora e convidada de vários projetos culturais e sociais do DF, ela também palestrou no My House music conference e foi presença vip ao lado da ministra da cultura e primeira dama na 4ª Conferência Nacional de Cultura.

Em uma mistura de brasilidades, afrobeat, funk e latinidades, a DJ trabalha com variedades sonoras do Brasil e ritmos periféricos mundiais em uma fusão dançante. Convidada pelo segundo ano consecutivo, Cxxju se apresentará no CoMA de domingo (4/8) até dia 8 de agosto a partir das 16h. Criada em uma família inserida na música popular brasileira, a DJ sempre foi fascinada por diversas vertentes musicais: “Quando ganhei meu primeiro computador a primeira coisa que fiz foi pesquisar discografias e rádios do mundo todo. O que me diferencia como DJ é a diversidade, a pesquisa e a qualidade.”

O trabalho com vários gêneros musicais parte do princípio de entender a discotecagem como uma forma de contar uma história por meio da música. “Quero gerar um sentimento em quem está assistindo, no qual todos os ritmos se encaixam!”, diz. A meta de Cxxju é seguir com o legado de inclusão cultural e debater a arte como forma de política.

A evolução da música eletrônica no Brasil é um progresso que a agrada muito: “Sinto que finalmente estamos largando um estigma de que o gênero é só techno e house. Também estamos misturando vários estilos, o que gera músicas incríveis, com arranjos inéditos e híbridos.” Residente no festival, a DJ ficará responsável pelos intervalos entre as apresentações de artistas. Ela antecipa que fará uma transição do estilo musical do show anterior para o próximo.

“Eu acredito na música e na arte como forma política e de transformação social. Com certeza pode-se esperar de mim estar sempre engajada em projetos sociais e na inclusão das pessoas na cultura. Quero mostrar a grande beleza e transformação que a arte traz”, argumenta. Confira o trabalho de Cxxju na plataforma SoundCloud.





CoMA no Correio





Ao longo do mês de agosto, o Correio fará, nos meios on-line e impresso, um passeio entre as atrações do Festival CoMA, contando um pouco sobre a história dos artistas, relação com a capital e as expectativas para os shows no festival.