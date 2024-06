Festival Beco Elétrico, marcado para julho, abre a venda de ingressos

Em doze horas de música, a sexta edição do festival Beco Elétrico desembarca no Guará no dia 13 de julho. Os ingressos antecipados e limitados já estão disponíveis a partir de R$10 no site Shotgun. Com o incentivo da Lei Paulo Gustavo, o projeto recebe um novo formato, com campeonato de skate, dois palcos e mais de 20 atrações.

A partir da cultura eletrônica e ritmos periféricos, o evento contará com apresentações musicais locais e nacionais, instalações de arte interativas, cenografia imersiva e performance. As músicas são por conta dos DJs Madamy, Leriss, Cxxju, Giograng, Confronto Soundsystem e Lascasas. Os artistas convidados de mais de quatro estados diferentes são Slow B2B Encanto, Aya Ibeji, Fortunato, Cadelacéu, Jwellz, Holândes, Shigara e Meduna. O festival também contará com performances da Cia Mutum, Tifani, T.O.M.A.D.A, Under7 e Versão Brasileira.

Pessoas com deficiência e necessidades específicas receberão uma assistência personalizada conduzida pela produtora de acessibilidade Daniela Louvores. O evento disponibilizará guias para pessoas com deficiência visual, atendimento PCD e tapadores de ouvido para autistas. A entrada para esse público será facilitada, exclusiva e gratuita, mediante cadastro disponível nas redes sociais do Beco.

A programação também oferece uma mesa redonda sobre saúde mental na cena da cultura no dia 11 de juulho, em uma conversa com profissionais da saúde, agentes culturais e comunidade. No espaço Pala Conic, a entrada será gratuita e aberta ao público, às 19h. Temas referentes a políticas públicas, combate ao racismo e programas de saúde serão abordados em debate sobre as respectivas importâncias.

A DJ Cxxju acredita que este ano o festival irá se superar e ser o maior evento em comparação com as edições passadas. Em parceria com o DJ Wells, o set conjunto será um mix de música brasileira popular eletrônica, techno e batidas orgânicas. “Super dançante!”, antecipa.

DJ Cxxju (foto: Cadu Andrade)

Fazer parte do Beco é um dos maiores orgulhos da DJ, que enxerga a arte como uma forma de inclusão e transformação. “Contamos com listas de inclusão para PCDs, pretos de periferias, transgêneros e não bináries. Acreditamos que essas listas diminuem a disparidade socioeconômica do evento”, reflete Cxxju. Ela ressalta que, além de gerar oportunidade e visibilidade para os djs locais, o evento é super acessível e sempre próximo ao metrô e paradas de ônibus.

Desmistificar a música eletrônica, assumir a pluralidade de estilos e desvincular o gênero para além do uso de substâncias ilegais são pautas importantes para Cxxju. “Agora no Guará, o festival também descentraliza movimentos que geralmente só acontecem no plano piloto”, acrescenta.

Com o coração na cultura e na arte, Cxxju conta que o Beco surgiu da vontade de movimentar a cena local e a produção acabou se apaixonando por todo o processo: “O início foi a união de vários coletivos para levar ao beco da CAL (Setor comercial sul) um evento gratuito todos os sábados. Na pandemia nos adaptamos ao formato on-line, quando arrecadamos R$ 13 mil para auxiliar pessoas em situação de rua. Desde então, a equipe cresceu e se profissionalizou junta.”

Cxxju enfatiza que a arte nos festivais deve se manifestar de todas as formas possíveis, principalmente com a riqueza artística que o DF tem. “O foco dos festivais geralmente são as atrações musicais, mas nós do Beco amamos a cenografia e performances. O DF também tem ótimos dançarinos e artistas visuais”, diz, ao refletir sobre a mistura artística que o evento engloba.





Serviço

Festival Beco Elétrico

No dia 13 de julho, das 20h às 8h, no Teatro do Cave (Casa de Cultura do Guará - QE 17 AE - Guará II). Ingressos antecipados a partir de R$10

https://shotgun.live/festivals/festival-beco-eletrico-edicao-de-6-anos