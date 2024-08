Globo define estreia de última novela protagonizada por Maite Perroni

Divulgação Maite Perroni e Sebastian Rulli

A Globo prepara uma série de lançamentos no Globoplay para o mês de agosto, e virá com a última novela inédita protagonizada por Maite Perroni, conhecida até hoje por ter vivido Lupita, na novela Rebelde (2004) – também disponível no serviço de streaming.

Após fechar um novo contrato de exclusividade com a TelevisaUnivision, a emissora ampliará a lista de novelas mexicanas disponíveis no catálogo, e lançará a novela Papá A Toda Madre, protagonizada pela também cantora e o ator Sebastian Rulli, com quem formou par romântico.

A novela estrelada por Maite Perroni foi originalmente transmitida entre outubro de 2017 e janeiro de 2018, pelo Las Estrellas, em 103 capítulos. No Globoplay, a trama se chamará De Repente Pais, sendo disponibilizada totalmente dublada ao longo deste mês, com 20 capítulos semanais.

Leia também: CNU: provas serão distribuídas a partir de 3 de agosto

A novela narra a história de Mauricio, personagem de Sebastián, um empresário sedutor e dono de uma loja de brinquedos que vai à falência. Sua rotina se transforma ao conhecer Anifer (Regina Graniewicz), uma criança que diz ser sua filha. Na nova realidade, o ex-ricaço irá morar em uma vizinhança humilde, convivendo com vários ex-funcionários, além de Renée, uma vizinha batalhadora e focada na carreira acadêmica, vivida por Maite.