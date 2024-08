CNU: provas serão distribuídas a partir de 3 de agosto

FA Francisco Artur

Enquanto candidatos revisam os conteúdos para o Concurso Nacional Unificado (CNU), previsto para ocorrer em 18 de agosto, o governo federal já organiza a logística de distribuição dos cadernos de prova. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), as avaliações serão distribuídas a partir do próximo sábado (3/8).

"Os cadernos de prova começam, aos poucos, a sair do local onde estão armazenados com a segurança máxima, e vão ser encaminhados para os centros de distribuição dos Correios em cada estado, onde permanecerão por alguns dias", diz a pasta, em informativo divulgado nesta quarta-feira (31/7).

Essa logística continuará até o dia 17 de agosto, véspera da aplicação das provas (18/8). O CNU será aplicado em 228 cidades brasileiras. A expectativa é que mais de 2 milhões de candidatos realizem as avaliações do certame.

Horários

Conforme previsto no edital, a abertura dos portões está marcada para às 7h30 no período matutino e às 13h no turno vespertino. Já o fechamento dos portões está marcado para 8h30 e para 14h, respectivamente — horário de Brasília.

Nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, cujo fuso é uma hora a menos, a abertura dos portões está marcada para às 6h30 (manhã) e às 12h (tarde). No caso do fechamento, ocorrerá às 7h30 e às 13h.

Os candidatos que realizarão a prova no Acre têm que estar no portão às 5h30 pela manhã e às 11h para o período da tarde. Os portões serão fechados às 6h30 e 12h, respectivamente.