"Renascer": 3 personagens morrem na reta final da novela

O remake de Renascer está chegando ao seu momento decisivo e promete fortes emoções para os espectadores, incluindo a morte de personagens importantes. Abaixo, o Observatório dos Famosos preparou uma lista com 3 personagens que não sobreviverão até o final da novela, que termina no dia 6 de setembro. Se você gosta de spoilers, não deixe de conferir!

Marçal (Osvaldo Mil) terá um final bastante trágico nos próximos capítulos de Renascer. Na ocasião, Egídio (Vladimir Brichta) descobrirá que o capanga foi o responsável pelo tiro que o acertou e se vingará. O coronel levará o funcionário até as proximidades de uma fornalha e o amarrará em uma cadeira. Após isso, o jogará no fogo, sem dó nem piedade.

Egídio (Vladimir Brichta) conseguiu escapar da morte em um primeiro momento, mas encontrará seu fim na reta final de Renascer. Se o remake seguir o mesmo caminho da versão original da trama, ele será assassinado misteriosamente nos capítulos finais. No desfecho da história, é revelado que Mariana foi a responsável pelo crime.

Egídio (Vladimir Brichta) (Foto: Reprodução/TV Globo)

3. José Inocêncio (Marcos Palmeira)

Por fim, no último capítulo de Renascer, o público assistirá à morte de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Na versão original da novela, exibida em 1993, o personagem aparece bastante fragilizado e doente. Para evitar o sofrimento do pai, João Pedro (Juan Paiva) retira o facão dos pés do Jequitibá-Rei. Antes de partir, o coronel pede perdão ao filho por todas as suas rejeições ao longo da vida. Após sua morte, o espírito de Inocêncio se reencontra com o de Maria Santa (Duda Santos).