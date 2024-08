Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (2/8)

A dignidade assusta



Data estelar: Vênus e Urano em quadratura

A regra de ouro de nossa humanidade, que indica tratarmos uns aos outros como desejaríamos ser tratados, parece ter descambado para o sadomasoquismo, porque mostra evidências de que nossa humanidade deseja inconscientemente ser maltratada, em vez de protegida e confortada.

Diante disso os sábios não se imutam, porque não lamentam a ignorância nem muito menos se regozijam com o conhecimento acadêmico, preservando a imparcialidade do juízo, a única condição que permite enxergar através das camadas abomináveis da civilização humana, detectando que, no âmago dos corações, continua viva a faísca que nos torna humanos, a vida de nossas vidas que garante o progresso apesar de todos os pesares que infligimos uns aos outros. As abominações nos assustam, mas a dignidade do ser humano assusta ainda mais às abominações.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se nada procede do jeito que você tinha imaginado, é porque a vida está tentando lhe transmitir, com seu jeito peculiar, a orientação de que provavelmente seja necessário mudar todos seus planos. É uma aposta.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dourar a pílula é tentador, e faria você ganhar um pouco de tempo, mas depois, de forma inevitável, você teria de dar as explicações que agora tenta evitar. Tudo é uma decisão, e tudo traz consequências, você escolhe.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Cuide para não falar mais do que a boca, porque algumas informações ainda seria melhor guardar para você, dado não estarem suficientemente comprovadas, sendo apenas hipóteses que merecem mais investigação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Melhor fazer tudo que estiver ao seu alcance sem pedir ajuda a ninguém nesta parte do caminho, e isso não porque a ajuda esteja indisponível, mas porque as pessoas andam um pouco enlouquecidas demais. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Escolher a ação certa é complicado, mas é preciso tentar, porque a única coisa que sua alma deve evitar nesta parte do caminho é ficar esperando por um momento melhor para agir. O momento é agora, o lugar é aqui mesmo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A reflexão sobre o próprio caminho é essencial, mas essa há de ser o mais desprovida possível de recriminações, ressentimentos e culpas, porque senão se transforma em autoflagelação, nada sequer parecido com reflexão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A complexidade do cenário do mundo afeta negativamente a todas as pessoas, sem distinção, inclusive àquelas que costumam se apresentar como se estivessem acima de todas as vicissitudes. Todos, porém, no mesmo barco.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Difícil manter todo mundo na mesma sintonia, as pessoas se dispersam, além do quê acontecem coisas a elas que as obrigam a tomar distância daquilo que, para você, tem importância suprema. Cada macaco em seu galho.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os acidentes de percurso podem sinalizar que você deva reconsiderar seus planos e, talvez, os mudar completamente. É melhor manter sua alma aberta e receptiva aos sinais que a vida envia misteriosamente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

No dia em que nossa humanidade adquirir mais domínio sobre seus próprios desejos, conhecerá então o significado da liberdade. Agora é quando sua alma precisa se conter ou mesmo renunciar a alguns desejos. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As boas intenções das pessoas não são suficientes para que tudo siga pelo melhor caminho possível. Além das boas intenções há de haver movimentos concretos e práticos para as pessoas unirem forças em vez de discordar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora é tempo de revisar seus planos, antes de que a vida obrigue você a tanto. Melhor não deixar tudo para última hora, porque aí você corre o risco de congestionar tanto o caminho que não se possa fazer nada.