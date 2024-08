Grupo de pop punk Busted realizará show em São Paulo em novembro

A banda de pop rock britânica Busted visitará o Brasil pela primeira vez para show em São Paulo no dia 10 de novembro, no espaço da Audio. A venda de ingressos começou nesta sexta-feira (2/8) e pode ser adquirida pelo site.

Busted é uma banda de pop rock formada no início dos anos 2000 marcando uma geração com músicas que ficaram no topo das paradas, além de colecionarem prêmios e muita popularidade ao longo dos anos. No ano passado, a banda anunciou que entraria em turnê e, assim, o Brasil os receberá pela primeira vez.

O grupo musical junta hoje no Spotify mais de 1 milhão de ouvintes mensais. O álbum Greatest Hits 2.0 de 2023, se tornou o primeiro álbum de Busted a alcançar o número um nas plataformas digitais do Reino Unido. A Greatest Hits Tour já foi exibida para 300 mil pessoas. “Você entende muito mais o significado da sua banda quando está comemorando o vigésimo aniversário e ouve todo mundo falar sobre suas memórias”, afirmou o guitarrista James Bourne, em nota.





Serviço

Greatest Hits Tour

No dia 9/11 em São Paulo, na Audio (Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca, São Paulo/SP). Abertura dos portões a partir de 18h e início do show às 20h. Ingressos a partir de R$175 (pista, meia entrada).