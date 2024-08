Billie Eilish e Charli XCX doam 10.000 roupas íntimas para caridade

Billie Eilish e Charli XCX se uniram para uma ação solidária, doando 10.000 pares de roupas íntimas não utilizadas do videoclipe de Guess para a instituição de caridade I Support the Girls. A organização arrecada sutiãs, roupas íntimas e produtos menstruais para mulheres em situação de rua, empobrecimento ou sofrimento, oferecendo um apoio crucial para essas pessoas.

No provocante videoclipe de Guess, lançado em 1º de agosto e dirigido por Aidan Zamiri, as duas estrelas pop aparecem no topo de uma montanha de roupas íntimas femininas. No entanto, nenhuma das peças foi desperdiçada após as filmagens.

Toda a lingerie não utilizada foi cuidadosamente separada e doada à I Support the Girls, uma instituição de caridade que distribui itens essenciais para mulheres que enfrentam dificuldades.

A doação incluiu cerca de 10.000 pares de calcinhas, uma quantidade significativa que certamente fará a diferença na vida de muitas mulheres. A instituição compartilhou a notícia em seu site, expressando gratidão pelo gesto generoso das cantoras.

No final do videoclipe de Guess, uma mensagem especial aparece nos créditos, destacando a doação. Escrito em letras verde-limão, para combinar com a estética do álbum Brat de Charli, o texto informa que “todas as roupas íntimas não utilizadas serão doadas a sobreviventes de violência doméstica por meio do I Support the Girls“. Esse gesto não só ajuda quem precisa, mas também promove a conscientização sobre a causa.

Além da doação, I Support the Girls entrou no espírito do “Brat Summer“. A fundação postou um vídeo nas redes sociais mostrando o processo de distribuição dos produtos para as necessitadas. No vídeo, eles adaptaram a letra de Guess para refletir o trabalho que realizam: “Você quer comprar, compartilhar, embalar, enviar, tirar das prateleiras e então presentear.” Esse tipo de envolvimento criativo ajuda a chamar a atenção para a causa e a inspirar outras pessoas a contribuírem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por I Support The Girls (@isupportthegirls)

Ativismo e colaborações musicais

Charli XCX e Billie Eilish não são estranhas ao ativismo e à filantropia. Ambas as artistas têm um histórico de usar sua plataforma para promover causas sociais importantes. Esta doação é apenas mais um exemplo de como elas utilizam sua influência para fazer o bem. A colaboração de Billie Eilish em Guess é apenas o remix mais recente que Charli lançou de seu aclamado álbum Brat. Até agora, o álbum atingiu o pico de nº 3 na Billboard 200 e recebeu elogios da crítica por suas abordagens inovadoras e letras cativantes. Charli também lançou versões reformuladas das faixas de seu álbum com outros grandes nomes da música, incluindo Lorde e Robyn. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Charli (@charli_xcx)

Essa parceria e a subsequente doação de roupas íntimas reforçam a ideia de que a música pode ser uma força poderosa para a mudança social. Ao combinar entretenimento com filantropia, Billie Eilish e Charli XCX estão mostrando ao mundo que é possível se divertir enquanto se faz o bem. Essa ação não só ajuda diretamente mulheres em necessidade, mas também serve como um exemplo inspirador para fãs e outras celebridades. Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis