Cardi B anuncia que está grávida do terceiro filho

Cardi B anunciou que está grávida do terceiro filho. A notícia foi compartilhada nas redes sociais, na quinta-feira (1º/8), em uma postagem onde a cantora abre o coração e se declara aos filhos. "A cada final vem um novo começo! Estou muito grata por ter compartilhado esta temporada com vocês, vocês me trouxeram mais amor, mais vida e acima de tudo renovaram meu poder! Me lembrou que posso ter tudo!", escreveu.

"Você me lembrou que nunca preciso escolher entre a vida, o amor e minha paixão! Eu te amo muito e mal posso esperar para que você testemunhe o que me ajudou a realizar, o que me incentivou a fazer! É muito mais fácil enfrentar as reviravoltas e os testes da vida, mas você, seu irmão e sua irmã me mostraram por que vale a pena seguir em frente!", completou a rapper.

Cardi já é mãe de Kulture, de seis anos, e Wave, de dois. As duas crianças são frutos do relacionamento da cantora com o rapper Offset. Na publicação, ela não mencionou o artista ao anunciar a gravidez e nem informou de quantos meses está.

Em dezembro do ano passado, em uma transmissão ao vivo, Cardi falou sobre ter se separado de Offset. Os rumores de separação começaram a circular no meio do ano, após acusações de traição. O rapper também é pai de outros três filhos de relacionamentos anteriores.