Andressa Urach tem complicações em procedimento na língua

Andressa Urach usou as redes sociais para desabafar com os fãs após se submeter a uma cirurgia de bifurcação da língua. A criadora de conteúdo adulto tem compartilhado o pós-cirúrgico e revelou que tem tido problemas na recuperação do procedimento.

No entanto, a influenciadora revelou, através das redes sociais: “Fui fazer laser na língua para ajudar na cicatrização e diminuir a dor. O laser penetra nos tecidos e é absorvido pelas células, isso promove o aumento da atividade celular e acelera os processos de reparo e regeneração".

Contudo, em seguida Andressa Urach ainda acrescentou e explicou sobre como o laser ajuda no processo de recuperação: "aumenta a atividade de células anti-inflamatórias. Isso resulta em uma diminuição do inchaço e da dor pós-operatória”.

Além disso, a criadora de conteúdo adulto disse: "Minha língua está esbranquiçada, bem dolorida e inchada. Estou salivando muito e não posso escovar os dentes, tomar bebidas quentes, comer pimenta, alimentos sólidos ou ácidos por 10 dias. Também não posso fumar durante o processo de cicatrização. O pós-operatório está sendo bastante doloroso”.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Eu ainda estou sem acreditar que ela fez isso por escolha própria". "Tudo isso em busca de like. Espero que o pior não aconteça, assim como da outra vez que ela precisou ser internada". "Está brincando com a sorte de novo". "Quem sente tesão nessa língua já morreu faz tempo".