Planaltina sedia 4ª Feira Nacional da Uva e do Vinho

A partir desta sexta-feira (2/8) até o dia 11 de agosto, Planaltina receberá a 4° edição da Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília. O evento ocorrerá na área do parque de exposições de Planaltina, sempre a partir das 10h. Além dos expositores durante o dia, diferentes grupos musicais agitaram o público à noite.

Algumas das atrações são o Salão do Empório da Uva e do Vinho, um espaço de artesanato e floricultura, Salão da Gastronomia, Salão do Produtor para a venda de produtos agrícolas e Vila do Doce. Para as crianças terá fazendinha, brinquedoteca e um pequeno parque de diversões. Para entrar, é necessário levar 1kg de alimento não-perecível.

Além de fomentar o turismo rural, a iniciativa promove a venda dos produtos dos produtores locais, o que contribui para a economia. Sempre às 20h, terá uma atração musical. Ao longo do evento se apresentarão Humberto & Ronaldo, Gino e Geno, Barões da Pisadinha, Zé Mulato & Cassiano, Jiraya Uai, Mari Fernandez, Evoney Fernandes e Zezé di Camargo.

Confira a programação completa:

02/08

18h: Abertura oficial da 4° Feira Nacional da Uva e do Vinho de brasília com presença de

autoridades

20h -Humberto & Ronaldo

03/08

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: Gino e Geno

04/08

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: Barões da Pisadinha

7/8

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: Zé Mulato & Cassiano (no Salão da Gastronomia)

08/08

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: Jiraya Uai



09/08

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: MARI FERNANDEZ



10/08

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: EVONEY FERNANDES

11/08

10h às 22h - exposições dos produtos da uva

20h às 01:00h: ZEZÉ DI CAMARGO - RÚSTICO