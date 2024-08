Estudantes da UnB lançam álbum de rap melódico com produção local

Músicas para ouvir no frio e na chuva é o nome do mais recente lançamento musical produzido por estudantes da Universidade de Brasília (UnB), que se reuniram para compor e criar melodias de rap. Na última quarta-feira (31/8), ocorreu um evento para formalizar o lançamento do projeto, disponível nas plataformas de música desde o fim de junho. Às 17h30, os artistas envolvidos na produção do material se reuniram no Teatro de Arena da UnB para conversar e explicar as faixas do disco. Gravado em um período de seis meses aproximadamente, Músicas para ouvir no frio e na chuva soa como um abraço quente em um dia frio e nublado.

Segundo Nicolas Durães — o Vírgulas, como é conhecido entre os frequentadores mais assíduos da Batalha da Escada —, que é rapper e um dos principais artistas envolvidos na concepção do disco, Músicas para ouvir no frio e na chuva nasceu de sessões despretensiosas. “A verdade é que a gente só queria fazer música, se encontrar e descarregar um pouco das rotinas de trabalho tão corridas. A ideia de fazer um álbum só veio depois, quando percebemos que, de certa forma, várias das músicas gravadas naquele período se encaixavam”, descreve Durães.

As faixas do projeto se destacam pelo teor lírico apurado — com claras referências a canções de artistas como Djavan, caso de Um dia frio — e impressionante trabalho melódico, conferido a cada uma das seis músicas de forma única. Sobre a constante influência que recebe da música de Djavan, Vírgulas não esconde a maior fonte de inspiração. “Eu acredito que é impossível pensar em Músicas para ouvir no frio e na chuva sem pensar na frase ‘um dia frio, um bom lugar pra ler um livro’ do Djavan. Isso trouxe toda a inspiração necessária para essa última faixa que, para mim, é a síntese do álbum”, explica.

Ainda sobre a composição de Um dia frio, o rapper revela detalhes sobre a faixa que encerra a audição do álbum. “É sobre amores que desaguam, se tornam oceanos, como o mestre já disse em outra canção e que, por ação da natureza, se tornam as nuvens que nos trazem o frio e a chuva. Viva a música brasileira e todas suas inspirações”, celebra Nicolas.

