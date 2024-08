Jade lança remix de ‘Angel of My Dreams’ assinado por The Blessed Madonna - (crédito: TMJBrazil)

Duas semanas após lançar seu debut solo, a cantora pop Jade recruta The Blessed Madonna para o remix de Angel Of My Dreams. A artista britânica enfim lançou seu single de estreia após a pausa do Little Mix, uma das maiores girl groups de todos os tempos.

Angel of My Dreams, que está disponível nas plataformas digitais pela Sony Music e sendo um sucesso de público e crítica, é uma carta de amor e ódio à indústria musical. The Blessed Madonna é uma referência quando se trata das pistas de dança.

Tendo trabalhado com grandes artistas como Florence + The Machine e Ariana Grande, ficou conhecida pela nova geração por ser produtora executiva e principal parceira da cantora Dua Lipa em seu álbum de remixes Club Future Nostalgia, lançado em 2020.

Em 2022, Jade assinava com a RCA Records

Jade, integrante do Little Mix, assinou em 2022 um novo contrato com a gravadora RCA Records, do conglomerado Sony Music Entertainment. O novo acordo acontece em um momento em que o Little Mix segue em uma pausa que começou em 2021. As informações são do Music Biz World.

A RCA Records, lendária gravadora norte-americana, conta com grandes nomes da música pop atual como P!nk, Doja Cat, Becky G, Maluma e Alicia Keys. Ela também é detentora dos direitos fonográficos da lenda Elvis Presley.

Além disso, Jade teria assinado com a Full Stop Management, de Irving Azoff, Jeffrey Azoff e Brandon Creed, para sua representação internacional.

Esta empresa também conta com outros grandes nomes do mercado como Eagles, Harry Styles e Lizzo.

Há dois anos, Jade realizava uma homenagem aos 10 anos do grupo Little Mix

O grupo Little Mix completava em 2022 seus 10 anos de atividade e Jade Thirlwall, uma das integrantes, homenageou o grupo ao tatuar em seu tornozelo a data de formação do girlgroup.

“19 de agosto de 2011”, diz a tatuagem escrita em árabe. A imagem foi compartilhada através dos Stories do Instagram. Os seguidores adoraram o tributo da cantora.

Na postagem Jade escreveu: “Para comemorar os 10 anos de @littlemix”, marcando o autor da arte, o tatuador Danny Robinson. Além disso foi lançado um álbum intitulado Between Us contendo os maiores sucessos da banda, e alguns novos bops.

Confira: