Silvio Santos é internado de novo em SP; saiba detalhes

O milionário Silvio Santos precisou ser internado mais uma vez em São Paulo, na última quinta-feira (1º). Aos 93 anos, o apresentador voltou ao hospital Albert Einstein, após mais de 15 dias internado com H1N1.

Entretanto, por meio de nota a assessoria do SBT disse que Silvio está bem e retornou ao hospital para realizar exames de imagem. “Ele costuma realizar exames de sangue e raios-X em casa, mas nesse caso precisou de acompanhamento médico”, informou.

Vale ressaltar que, em julho, a direção do SBT confirmou que o comunicador havia sido internado para tratar o quadro de H1N1, na última quinta-feira (18). Na sequência, ele recebeu alta dois dias depois, no dia 20 de julho.

Contudo, a filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, falou sobre a recuperação do pai. “Ele já tá super empolgado, super feliz, e acho que isso nos dá conforto”, comentou Daniela aparentemente, aliviada com o estado de saúde do pai.

Para quem não conhece, o vírus H1N1 pode causar febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, coriza, mal-estar e calafrios, entre outros problemas.