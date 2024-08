‘São Paulo’: confira detalhes da possível parceria entre Anitta e The Weeknd

Anitta se tornou assunto nas redes sociais ao longo desta sexta-feira (2), em virtude dos rumores que surgiram sobre uma parceria musical que pode ser lançada com o cantor canadense The Weeknd.

Isso porque, uma faixa que recebeu o título de ‘São Paulo’ foi registrada na Ascap, organização estadunidense que reúne composições americanas, e alimentou as expectativas do público sobre a possível parceria entre eles.

Curiosamente, a música reúne outros oito compositores brasileiros e estrangeiros em seus créditos, com produção assinada pelo norte-americano Mike Dean, que coleciona diversos hits com The Weeknd. Além disto, o nome da cantora Tati Quebra Barraco também foi incluso na lista. Pela lógica, os elementos sonoros do trabalho podem incluir funk.

Em fevereiro deste ano, inclusive, o próprio Mike Dean alimentou a teoria dos fãs dos artistas, ao publicar um vídeo no YouTube, em que mostrou algumas pastas de seu computador, tendo sido identificado um arquivo sob o título de "ANITTA ABEL MASTER", indicando que a produção entre a ‘Girl from Rio’ e The Weeknd – Abel Tesfaye é o nome de batismo do artista.

Possível parceria entre Anitta e The Weeknd (Foto: Reprodução/Ascap)

Show no Brasil

No último dia 17 de julho, The Weeknd anunciou um show exclusivo em São Paulo, para o dia 7 de setembro. A apresentação será realizada no MorumBIS, na Zona Sul da capital paulista, e deve marcar o início dos trabalhos para o sexto álbum de estúdio do artista. A venda geral dos ingressos tiveram início no dia 24, com valores que variaram de R$ 245 a R$ 800, e se esgotaram em questão de horas.

