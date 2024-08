Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (5/8)

Aproveita bem teu tempo

Data estelar: Lua Vazia das 12h15 até 18h18

Mercúrio inicia sua aproximação à Terra, que culminará no próximo dia 18, um efeito que é visível no céu como uma aparente retrogradação, e que os antigos, por desconhecerem a causa desse movimento atribuíam ao fenômeno efeitos malignos.

Aliás, a Astrologia dos antigos é mais recheada de malignos do que de benignos, porque nossos antepassados tinham um cardápio de medos e de perspectivas trágicas e desastrosas muito mais recheado do que o nosso, pois, apesar de nossa humanidade continuar sentindo medo, graças à medicina e tecnologia a vida é hoje em dia mais segura e confortável.

Não temas então a retrogradação de Mercúrio nem tampouco temas a Lua Vazia, mas continua batendo na tecla da alegria de viver, e aproveita bem teu tempo entre o céu e a terra.





























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que precisam ser feitas, independente de você ter boa ou má vontade em relação a elas. É evidente que se você agir com boa vontade, tudo seria mais fácil e com muita rapidez você daria conta do recado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O divertimento é essencial, porque seria impossível passar a existência inteira sem rir e passar bons momentos em companhia de pessoas agradáveis. Invista recursos em seu bem-estar, e convide pessoas para isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A movimentação é positiva, porque agrega dinamismo, porém, se houvesse um foco específico em que concentrar a dinâmica, aí você colheria frutos deliciosos, senão tudo continuará sendo um divertimento e nada além.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Todo mundo tem alguma opinião, mas raras são as pessoas que se responsabilizam pelo efeito daquilo que opinam e aconselham a outrem. Procure se aproximar de pessoas que se responsabilizem pelas opiniões que emitem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A segurança é muito boa, mas não deve ser rígida ao ponto de não permitir que sua alma se movimente com liberdade, se atrevendo a experimentar o que, de imediato, não seria tão seguro assim. Uma aventura.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tomar iniciativas é necessário, mas ainda mais necessário é que você faça isso com total desapego pelos resultados, porque esses são incertos, e não haveria como assegurar nada neste momento. Iniciativas desapegadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As reflexões não precisam ser motivadas por decepções ou frustrações, você também há de refletir quando acontecem assuntos agradáveis, para reconhecer os limites e possibilidades que se apresentam.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Por mais que não sejam de seu agrado todas as pessoas com que precisa tratar nesta parte do caminho, procure seguir em frente sem se importar com isso, porque você tampouco é uma presença que agrade a todas elas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A urgência de fazer de imediato o que poderia, e talvez deveria, ter sido feito há muito tempo não é uma boa orientação para o momento. Procure planejar e preparar suas estratégias, amadureça seus planos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os pontos de vista precisam ser revistos com amplitude de entendimento, porque de outra forma correm o sério risco de se transformarem em preconceitos e sua alma nem sequer perceber esse movimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem todas as informações são valiosas ou verdadeiras, o fenômeno atual das redes sociais, que tirou das grandes mídias o poder de informar, trouxe consigo efeitos nocivos, que tornam difícil saber o que é verdade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Amplie suas conexões sociais, porque ainda que você ache isso muito trabalhoso, você precisa pensar no futuro de seus projetos, em tudo que quer realizar no futuro, e que seria impossível sem ter a ajuda de outrem.