Filhas de Silvio Santos afirmam que pai está "estável e bem humorado"

Silvio Santos está internado desde quinta-feira (1º/8) - (crédito: Wikimedia Commons - Palacio do Planalto)

Patrícia e Rebeca Abravanel, filhas do apresentador Silvio Santos, afirmaram que o pai está “estável e conversando, fazendo piadas e bem-humorado”. A atualização foi dada a jornalistas do programa Brasil Urgente nesta segunda-feira (5/8).

Segundo os jornalistas, as duas foram ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo para visitar o pai e tomavam um café no momento da conversa. Os repórteres também afirmaram que Patrícia e Rebeca preferiram não gravar a conversa.

Internação

Aos 93 anos, Silvio Santos está internado desde quinta-feira (1º/8). Nesta segunda, a assessoria do SBT afirmou que não há novidades quanto ao quadro de saúde do apresentador e que ele estaria “se recuperando bem". Anteriormente, no sábado (3/8), um comunicado negou que ele esteja em "estado crítico de saúde”.

Em julho, o comunicador também chegou a ficar internado durante quatro dias para tratar infecção pelo vírus H1N1.