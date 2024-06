Gilberto Gil celebra 82 anos com homenagens de artistas nas redes

Nesta quarta-feira (26/6), o cantor Gilberto Gil completa 82 anos. Um dos maiores nomes da música brasileira, o baiano recebeu mensagens e homenagens nas redes sociais de Maria Bethânia, Djavan, Caetano Veloso e Preta Gil, sua filha. O compositor e instrumentista também comemora o aniversário do primeiro neto, João Gil, que faz 34 anos e é membro da banda Gilsons.

Nascido em Salvador, Gilberto Gil iniciou a carreira nos anos 1960 como um dos fundadores do estilo Tropicalista. Ao misturar samba, bossa nova, rock, reggae e música afro-brasileira, ele revolucionou o meio musical da época. Com mais de 50 álbuns lançados, é vencedor do Grammy Awards e do Grammy Latino.

Além de músico, Gilberto Gil foi ministro da Cultura do Brasil entre 2003 e 2008, período em que buscou democratizar o acesso à arte e incentivar produções artísticas nacionais. Em 2021, o também escritor foi eleito para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL).