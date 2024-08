Gilberto Gil divulga datas e locais de última turnê

Gilberto Gil anunciou nesta terça-feira (6/8) as datas da sua última turnê. Intitulada Tempo de rei, a série de shows terá estreia em março de 2025 e passará por nove cidades brasileiras, além dos EUA e Europa. A pré-venda dos ingressos começará a partir de 19 de agosto no site da Eventim, enquanto a venda geral será a partir do dia 22 do mesmo mês na plataforma.

Tempo rei é uma celebração da obra musical do cantor e compositor baiano. As apresentações convidam o público a comemorar o agora e explorar memórias afetivas. O artista passará em Brasília no dia 7 de junho do ano que vem, no Estádio Mané Garrincha.

A turnê recebeu esse nome em homenagem à música de mesmo título que Gil lançou em 1984. "Foram vários elementos que ponderei para chegar na decisão de uma última turnê. Quero continuar fazendo música em outro ritmo", observa Gilberto Gil, em nota.