Mari Gonzalez está em plena recuperação após a cirurgia de troca de próteses de silicone realizada recentemente. A apresentadora de 30 anos compartilhou seu progresso nas redes sociais, mostrando a cicatriz na axila e revelando que já está sem o dreno. Em um post no Instagram nesta terça-feira (6), ela detalhou as novas permissões médicas para sua reabilitação.

"Não posso treinar ainda, mas a doutora liberou algumas coisas: esteira, bicicleta e fazer elástico. Estou vendo se eu já começo a me movimentar um pouco mais," revelou Mari. A apresentadora expressou sua satisfação por poder realizar algumas atividades físicas, mesmo que de forma limitada, durante o período de recuperação.

Ela tem se mostrado otimista e atenta às recomendações médicas para garantir uma recuperação adequada. A cirurgia, que envolveu a troca das próteses de silicone, foi um passo importante para a apresentadora, e agora ela está focada em retomar gradualmente suas atividades normais.

A decisão de começar com exercícios leves como esteira e bicicleta reflete o compromisso de Mari com sua saúde e bem-estar. Ela continua a compartilhar seu progresso com os seguidores, mantendo-os atualizados sobre sua recuperação e as etapas do processo pós-cirúrgico.

O post Mari Gonzalez fala sobre recuperação após cirurgia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Gilberto Gil anuncia turnê de despedida em 2025

Gilberto Gil anuncia turnê de despedida em 2025 Diversão e Arte Cinema do Casapark vai dar ingressos para quem tiver o nome Rebeca ou Beatriz

Cinema do Casapark vai dar ingressos para quem tiver o nome Rebeca ou Beatriz Diversão e Arte Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi falam sobre vilões de "Mania de você"