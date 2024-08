Andressa Urach diz que vai abrir igreja: "Não vou tirar dinheiro de ninguém"

A influenciadora Andressa Urach revelou planos para abrir sua própria igreja dentro de cinco anos, com a intenção de criar um espaço inclusivo para a exploração da fé. Em resposta a perguntas de seguidores em seus Stories no Instagram, Urach afirmou que não pretende explorar financeiramente os frequentadores. "Daqui a uns cinco anos, eu vou abrir uma igreja, mas não vou tirar dinheiro de ninguém. Quero ter condições de sustentar sozinha minha igreja," disse ela, destacando sua visão de um local para todos, não apenas para os "santos".

Urach também abordou a questão de seu retorno à vida religiosa, depois de ter se afastado para retomar o trabalho com conteúdo adulto. Quando questionada se voltaria para a igreja, ela explicou que seu projeto será para todos os pecadores, e não para um grupo restrito. "O que recebo de Jesus quero dar de graça," comentou, enfatizando a ideia de uma igreja acessível e generosa.

Em outro momento, Andressa comentou sobre um procedimento estético recente, onde fez um corte no meio da língua. Em tom provocativo, ela revelou sua intenção de "falar com Jesus com a língua de cobra" no futuro, refletindo seu estilo irreverente e sua visão pessoal sobre a espiritualidade e a liberdade de expressão.

Sobre as críticas relacionadas às suas cirurgias e seu passado com a Igreja Universal do Reino de Deus, Urach defendeu seu direito de tomar decisões sobre seu próprio corpo. "Deus me deu o livre-arbítrio, e eu faço o que quiser com o meu corpo," afirmou. Além disso, apesar de um processo em andamento contra a igreja e a Record, ela expressou interesse em participar de "A Fazenda" novamente, se as condições fossem favoráveis e não houvesse ressentimentos envolvidos.