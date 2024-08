João Guilherme e Bruna Marquezine passeiam de iate após assumirem romance

João Guilherme e Bruna Marquezine foram clicados em um novo destino romântico internacional nesta terça-feira (6), em celebração ao 29º aniversário da atriz, comemorado no dia 4. O casal, que recentemente assumiu o namoro, aproveitou um dia ensolarado em Sardenha, uma ilha italiana no Mar Mediterrâneo. As imagens, compartilhadas no Instagram de João, mostram os dois desfrutando de um passeio de iate, com Marquezine em roupas de banho, embora seu rosto não esteja visível nas fotos.

Em um dos registros, João é visto comendo um canoli de pistache oferecido por Bruna, enquanto em outra imagem, o influencer legendou o clique com "Estado de espírito do verão." Os seguidores reagiram com entusiasmo nas redes sociais, expressando votos de felicidade ao casal e elogiando a aparente paixão entre eles. Comentários como "Desejo toda felicidade do mundo pra vocês dois" e "Meu Deus, casal mais lindo do mundo" destacam o apoio dos fãs.

O relacionamento de João e Bruna foi oficialmente revelado no aniversário de Marquezine, quando João compartilhou uma declaração pública e um vídeo em que os dois aparecem aos beijos. A relação já era especulada desde julho do ano passado, quando foram vistos juntos em várias ocasiões íntimas, aumentando os rumores entre os fãs.

Esses rumores ganharam força quando Bruna foi fotografada no colo de João, apesar de afirmar anteriormente que a relação era apenas de amizade. Desde então, o casal foi flagrado em momentos íntimos, viajando juntos para destinos como França, Japão e, agora, Itália. A visibilidade crescente do relacionamento é acompanhada de perto pelos admiradores, que seguem de perto cada nova atualização do casal.

