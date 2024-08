Davi Brito anuncia que comprou casa para o pai: "Orgulhoso"

O ex-BBB Davi Brito deu mais um presente marcante à sua família, reformando e entregando uma casa nova para seu pai, o pastor Dermeval de Brito. Após reformar a casa de sua mãe, Elisângela, e de sua irmã, Raquel, Davi agora se concentra em proporcionar o mesmo conforto ao seu pai. O imóvel de paredes laranjas, ainda sem móveis, está quase pronto, como mostrado no vídeo que o influenciador compartilhou.

"Estou indo entregar a chave. Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. E agora estou indo entregar a do meu pai. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família, de estar proporcionando conforto e lazer para eles", declarou Davi, visivelmente emocionado com a conquista e o impacto positivo na vida de seus entes queridos.

Além de expressar seu orgulho, Davi refletiu sobre a importância de honrar os pais. "Agora estou indo entregar a chave na mão do meu pai e abençoá-lo com a casa. A bíblia diz que quando honramos nosso pai e nossa mãe, nossos dias se prolongam aqui na Terra e Deus nos abençoa cada vez mais," acrescentou, destacando a dimensão espiritual de sua ação.

Davi compartilhou detalhes sobre o processo de reforma da casa do pai, que estava em condições precárias. "A situação tava precária e, graças a Deus, estamos finalizando as reformas da casa. Já passamos a tinta e falta só o piso. Tem que trabalhar pra conquistar as coisas na vida. A correria não para," refletiu o ex-BBB, enfatizando a importância do esforço contínuo. "Já comprei o apartamento da minha mãe, a casa da minha irmã e agora vou entregar a casa do meu pai," finalizou, demonstrando seu compromisso em melhorar a vida de sua família.

