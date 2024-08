'Renascer': Após descoberta, Egídio arma vingança

Nos próximos capítulos de "Renascer", uma reviravolta surpreendente ocorrerá quando o Coronel Egídio (Vladimir Brichta) descobrir que o atentado que sofreu não foi obra da família Inocêncio. A revelação chocante vem durante uma visita do delegado Nórcia, que apresenta provas contundentes: "O tiro que matou José Venâncio e o que acertou o senhor foram deflagrados pela mesma arma!"

Segundo matéria do gshow, atordoado com a notícia, o coronel quase não acredita no que ouve, exclamando: "Não… isso num faz o menor sentido…" Determinado a esclarecer a verdade, Egídio deixa Eliana (Sophie Charlotte) entretendo o delegado e sai em busca de Marçal (Osvaldo Mil). Ao encontrar o capanga, Egídio rapidamente o dispensa e ordena que ele desapareça.

Egídio então vai até a casa de Marçal, à procura da arma usada para matar José Venâncio (Rodrigo Simas). Ao encontrá-la, ele percebe que falta uma bala, concluindo que esta deve ser a mesma que o atingiu no atentado. Confuso e traído, Egídio questiona: "Mas num pode sê… Marçal… Marçal num faria uma coisa dessa comigo… faria? Por quê?"

Apesar da decepção, Egídio mantém a calma e começa a planejar sua vingança. "Você vai se livrá dele do jeito certo… e no momento certo… é. Mas, primeiro, vô tê que vê quem tá do meu lado e quem tá contra mim… agora mais do que nunca vou precisa sabê em quem que eu posso confiá!" Determinado a identificar seus verdadeiros aliados e inimigos, o coronel prepara-se para uma batalha decisiva.

