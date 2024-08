João Emanuel Carneiro sobre falta de personagens LGBT em novelas: "Censura interna"

João Emanuel Carneiro é criador de Mania de Você, próxima novela das nove da Globo, que estreia no dia 9 de setembro, no lugar do remake de Renascer. Sob grandes expectativas, o autor explicou sobre a possibilidade de introduzir uma relação homoafetiva na trama.

Em entrevista ao jornal O Globo, o dramaturgo, que é casado com o ator Carmo Dalla Vecchia há 18 anos, abriu o jogo sobre a ausência de abordagem de temáticas com a comunidade LGBTQIAP+ em suas obras.

"Censura interna"

"Walcyr (Carrasco) fez mais pela causa. Fiz pouco. Não sei (o motivo)… Talvez pudor, censura interna. Está em tempo de eu fazer mais para corrigir esse erro. O Brasil é um país muito conservador", explicou João Emanuel Carneiro.

"Você invade a casa das pessoas com a novela. Não é uma coisa que elas põem no streaming, que escolhem assistir. Elas estão assistindo. Você precisa ter um filtro grande", declarou o autor de Mania de Você. Animado, JEC pretende arriscar com o desenvolvimento das histórias inseridas no enredo.

"É uma história bem ousada. São personagens interessantes, ao mesmo tempo contraditórios e multifacetados. (…) Tem várias coisas provocativas para o telespectador", adiantou João Emanuel Carneiro.

O post João Emanuel Carneiro confessa sobre falta de personagens LGBT em suas novelas: "Censura interna" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

