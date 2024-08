Juninho, do BBB 24, anuncia produção de conteúdo para sites adultos

Juninho, conhecido por ter sido ex-participante do BBB 24, chamou a atenção dos internautas na noite desta última segunda-feira (5), e anunciou que vai produzir conteúdo para sites adultos.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o motoboy, de 41 anos, surgiu dançando apenas de sunga azul após mergulhar em uma piscina, e despertou a euforia dos quase 250 mil seguidores, ao prometer novidades em breve.

"Em breve conteúdos exclusivos nas plataformas mais famosas do Brasil", diz a legenda da publicação de Juninho, indicando as plataformas OnlyFans e Privacy, no vídeo. De sunga azul, o ex-BBB ainda posa sensualizando na borda da piscina, onde realça o corpo sarado.

Nos comentários, os seguidores reagiram, e encheram a publicação de elogios: "Nunca te pedi nada! Coloca TUDO por favor?", disparou um. "Rapaz, que volume, né?", reparou outro. "Olha ele como tá amostradinho. Lindo, arrasou", declarou uma terceira pessoa.

Após ter sido o sétimo eliminado do BBB 24, Juninho retomou as atividades como motoboy, e contou que a decisão surgiu em virtude da falta de oportunidades após sua saída da casa mais vigiada do Brasil. "A ideia era criar conteúdo pra entender quais parcerias e marcas poderiam se interessar. Depois, virou uma necessidade mesmo, mas o melhor disso é conseguir atrair as pessoas que realmente querem ver conteúdo de vida real", disse, ao portal Gshow, em abril.

