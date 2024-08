Nesta quarta-feira (7), Viih Tube abordou a diferença de idade com o marido Eliezer, destacando alguns desafios de comunicação devido à diferença de 10 anos entre eles. A influenciadora, que está prestes a completar 24 anos, mencionou que Eliezer, de 34 anos, muitas vezes não acompanha as tendências das redes sociais que são populares entre os mais jovens.

Nos Stories do Instagram, Viih compartilhou um momento divertido com Eliezer, rindo sobre sua falta de familiaridade com as trends. "Eu e Eli temos 10 anos de diferença, aí essa coisa de trends ele não entende nada", comentou ela. Brincando, ela perguntou ao marido sobre sua habilidade com tendências. "Amor, vamos falar sobre trends? Você é uma pessoa muito boa em trends," disse ela, ao que ele respondeu sarcasticamente, "Excelente, sei de todas. Tô em todas."

Veja também: Eliezer revela briga com Viih Tube e explica motivo: "Coitado de mim"

Viih também relatou uma situação engraçada em que Eliezer não sabia como interagir com um carrossel de fotos nas redes sociais. "Um dia mostrei uma foto pra ele que tinha que arrastar pro lado. Ele simplesmente não sabia que podia arrastar pro lado. Ficou parado, lendo, e disse: ‘Não estou entendendo’. Aí pedi para ele arrastar para ver a continuação," contou ela.

Juntos desde 2022, Viih e Eliezer são pais de Lua, de um ano, e estão aguardando a chegada do segundo filho, Ravi, previsto para nascer em novembro deste ano. A diferença de idade não impede que o casal mantenha uma relação leve e cheia de humor, superando os pequenos "perrengues" do dia a dia com muito carinho e risadas.

O post Viih Tube desabafa sobre 10 anos de diferença com Eliezer foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.