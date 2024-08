Ready at Dawn, estúdio de 'God of War' e 'The Order 1886', é fechado pela Meta

The Order 1886 traz uma aventua Steampunk em uma Londres alternativa. - (crédito: Reprodução/Ready at Dawn)

A Meta vai fechar o estúdio Ready at Dawn permanentemente. A informação é do Android Central, que recebeu um memorando interno da empresa. A Reality Labs, divisão de realidade virtual da empresa, da qual a Ready at Dawn fazia parte desde 2020, deve sofrer cortes significantes de pelo menos 20% de seu orçamento até 2026, isso incluindo corte de funcionários.



A Meta disse que incentiva os funcionários da Ready at Dawn a procurarem emprego ainda sob o guarda-chuva do Oculus Studios, dizendo que “deseja manter o máximo de empregados possível”.



A Ready at Dawn foi fundada em 2003 e não era um estúdio muito conhecido por nome, porém, foi responsável por alguns títulos bem famosos no PlayStation. Dois desses jogos são um milagre dos consoles portáteis, os jogos de PSP (PlayStation Portátil) God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta. Ambos os jogos são tratados como excelentes títulos de portátil, já que adaptam à jogabilidade vista no PlayStation 2 para o portátil. A empresa também foi responsável por levar Okami da Capcom para o Wii, ajustando sua jogabilidade para o console com controle de movimento.



Por fim, um dos títulos que mais chamou a atenção do público desde o minuto de seu anúncio, mas acabou sendo descontinuado, foi The Order 1886, que contava uma história Steampunk (um estilo de futuro feito com máquina a vapor) sobre uma guarda real que caçava lobisomens em Londres. O jogo teve uma recepção muito pesada, sendo crucificado pela curta duração de seu principal modo, a campanha, fora isso, ele foi um dos jogos lançados no início da vida útil do PlayStation 4 e nasceu para demonstrar o potencial gráfico do console. Depois disso, a Ready at Dawn se reservou a desenvolver jogos em VR, lançando a série Lone Echo, um jogo de aventura espacial, que foi muito bem avaliado pela crítica.