Yunk Vino fala sobre histórias e sentimentos em nova mixtape

Novas experiências, letras e histórias. Um sucesso aclamado em todo país, o rapper Yunk Vino é um dos expoentes da nova geração do trap brasileiro. Natural de Carapicuíba, em São Paulo, o artista de 27 anos lança nesta sexta-feira seu mais novo projeto: Meu Amigo Diário, Vol.2 — M.A.D. A mixtape, que conta com 12 faixas, é uma espécie de complemento do volume 1, lançado em maio de 2023.



Após longa espera, enfim, o tão aguardado trabalho de Vino chega em todas as plataformas. Ansioso, inquieto e feliz. Muitos são os sentimentos presentes no trapper paulista, que não via a hora do projeto inédito nascer. “A gente acreditava que M.A.D 2 poderia sair no começo do ano. Mas, acabamos não conseguindo. A expectativa está lá em cima, com os fãs cobrando todo santo dia”, brinca o artista. Para ele, os dois volumes são, de fato, um diário.



Como aqueles que muitos tinham quando criança, um lugar que abriga os sentimentos mais íntimos de cada um. Independentemente da distância de lançamento entre os projetos, todos buscam um único objetivo: ser um espaço em que Yunk Vino é o mais transparente possível. “Foi onde consegui expressar coisas do meu dia a dia, da minha vida. Elas se conectam nesse ponto. O que muda são as minhas vivências ao longo do tempo de produção”, destaca.



Musicalmente falando, se considera amplo e aberto a todas as possibilidades. Nesse novo projeto os fãs podem contar com faixas regadas de afrobeat, new jazz e aquela mistura de trap de 2019, que o levou para o topo das paradas nacionais. “Tentei unir o máximo de gêneros que consegui. Músicas que conversem entre si e não fiquem tão distantes”, completa. No fim, a mescla agradou o trapper, que espera ansiosamente pela reação do público. A mixtape também conta com o videoclipe da música Design, lançado na tarde de hoje.



Nova fase, amor antigo



Este, inclusive, é o primeiro lançamento do trapper com distribuição da Universal Music Brasil, ainda com a chancela do selo Labbel Records. Muito feliz com essa nova fase, Vino espera que essa nova parceria possibilite bons frutos com o decorrer dos anos. “Quero ver quais serão os próximos passos com essa junção. Estou ansioso e muito contente, vou me esforçar bastante para que os lançamentos futuros sejam espetaculares”, comenta.



Conhecido pelos singles tão queridos no Brasil, Diálogo e Leans, Pt.2, o artista ainda vê com bons olhos mais faixas a serem lançadas, especialmente no fim de 2024. Algumas parcerias, quem sabe, já adiantadas por ele ao Correio. “Provavelmente sairão alguns feats, mas, singles, acredito que seja mais difícil. Vai ter uma com o Vulgo FK”, finaliza Yunk Vino. Ele, agora, volta toda atenção para o novo projeto. E aguarda, claro, que seja mais um sucesso, assim como os outros trabalhos.