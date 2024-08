Nova série de comédia com Vince Vaughn estreia na Apple TV

Bad monkey, nova série de comédia da Apple TV+, estreia os dois primeiros episódios no dia 14 de agosto na plataforma. Estrelada pelo ator, produtor e roteirista Vince Vaughn, a produção terá episódios lançados semanalmente até o dia 9 de outubro.

Baseada no romance de mesmo nome do escritor Carl Hiaasen, a trama acompanha Andrew Yancy, que, ao ser expulso do departamento de polícia, vira inspetor de saúde. Após se deparar com um caso que começa com um braço humano decepado, ele percebe que, se conseguir provar o assassinato, poderá voltar para a polícia. Para isso, ele precisa passar por um grupo de pessoas estranhas e um "macaco travesso".

A comédia é assinada pelo premiado produtor executivo Bill Lawrence, responsável por Ted Lasso e Falando a real. Além de Vince Vaughn, o elenco conta com L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez e Alex Moffat.