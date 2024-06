Apple Tv+ anuncia teaser com próximos lançamentos de séries e filmes

A Apple tv+ divulgou um teaser nas redes sociais confirmando os próximos lançamentos da plataforma. O vídeo conta com 12 filmes e séries, sendo eles: Acima de qualquer suspeita, Silo, Matéria escura, Fly me to the moon, Pachinko, Ruptura, Slow Horses, The woman in the lake, The instigators, Bad monkey, Falando a real e Wolfs.

Segue o que se sabe sobre os lançamentos:

Acima de qualquer suspeita terá os episódios lançados nesta quarta-feira (12/6). A produção é uma minissérie de oito episódios estrelada por Jake Gyllenhaal como o promotor-chefe Rusty Sabich. A trama conduz os espectadores pela investigação de um assassinato que vira a promotoria de Chicago de cabeça para baixo quando um de seus membros se torna suspeito.

A segunda temporada de Silo vai ser lançada em breve. A série conta a história das últimas dez mil pessoas na Terra, do silo subterrâneo que as protege e do mundo mortal no lado de fora. Ninguém sabe quando ou por que o silo foi construído e qualquer pessoa que tenta descobrir o motivo sofre consequências fatais.

Os episódios de Matéria Escura são lançados às quartas-feiras. A série segue Jason Dessen (Joel Edgerton), físico, professor e pai de família. Uma noite, voltando para casa pelas ruas de Chicago, ele é sequestrado e transportado para uma versão alternativa da sua própria vida.

O filme Fly me to the Moon será lançado nos cinemas em 12 de julho. Estrelado por Scarlett Johansson e Channing Tatum, a produção é uma comédia dramática perspicaz e elegante ambientada durante o histórico pouso da Apollo 11 na Lua pela NASA. As coisas ficam feias quando a especialista em marketing Kelly Jones (Johansson), contratada para melhorar a imagem pública da NASA, causa estragos no já difícil trabalho do diretor de lançamento Cole Davis (Tatum). Quando a Casa Branca decide que a missão é importante demais para fracassar, Jones recebe a ordem de realizar um falso pouso na Lua.

A segunda temporada de Pachinko chega no dia 23 de agosto. A série épica e íntima começa com um amor proibido e momentos de clímax da saga que transita entre Coreia, Japão e Estados Unidos para contar uma história de guerra e paz, amor e perda, vitória e acerto de contas.

Foi anunciada também a segunda temporada de Ruptura. Ainda sem data de estreia, a série segue Mark Scout (Adam Scott), que lidera uma equipe de funcionários de escritório da Lumon Industries cujas memórias foram divididas cirurgicamente entre a vida no trabalho e a vida pessoal.

A quarta temporada de Slow Horses, ainda sem data de estreia, é uma série dramática de espionagem com toques de humor negro. A produção conta a história de uma equipe de agentes do serviço de inteligência britânico que comete erros que acabam por encerrar suas carreiras. Os agentes acabam trabalhando em uma sede abandonada do MI5.

A nova série Lady in the Lake chega no dia 19 de julho. Na série, as vidas de duas mulheres se cruzam após o desaparecimento de uma garota na cidade de Baltimore. Maddie Schwartz (Natalie Portman) é uma mulher judia, dona de casa com um passado secreto que busca se reinventar como jornalista investigativa e Cleo Johnson (Moses Ingram), uma mãe navegando na política negra de Baltimore enquanto luta para prover a própria família.

The instigator, que a Apple lança dia 9 de agosto, vai seguir Rory (Matt Damon) e Cobby (Casey Affleck), um pai desesperado e um ex-condenado contratados para roubar os ganhos de um político corrupto. Mas quando esse roubo dá errado, os dois se encontram no meio de muito caos.

Bad Monkey é uma nova série, a ser lançada em 14d e agosto, que conta a história de Andrew Yancy (Vince Vaughn), demitido do Departamento de polícia de Miami e que trabalha como inspetor de saúde no Keys, na Florida. Ao assumir um caso que começa com um braço humano sendo pescado por turistas, ele percebe que ode ser contratado de volta se provar um assassinato.

Foi anunciada também a segunda temporada de Falando a Real, ainda sem data de estreia. que acompanha um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Ignorando todo o treinamento e a ética, ele provoca tumulto e grandes mudanças na vida das outras pessoas e dele mesmo.

Por último, o filme Wolf será lançado dia 20 de setembro nos cinemas e vai juntar George Clooney e Brad Pitt em ua comédia de ação. Clooney interpreta um especialista em resolver problemas contratado para encobrir um grande crime. Quando outro especialista aparece, os dois lobos solitários são forçados a trabalhar juntos. Eles se embrenham então em uma espiral mental que nenhum deles esperava.