Netflix divulga o trailer de ‘Feios’, com Joey King e Keith Powers

Inspirado na obra Feios, de Scott Westerfeld, lançada em 2003, o novo filme da Netflix homônimo será lançado no dia 13 de setembro. A plataforma de streaming divulgou, nesta quinta-feira (8/8), o trailer oficial no canal do Youtube.





No universo do longa, a aparência é o que prevalece. Em um universo distópico, jovens, ao completarem 16 anos, passam por um procedimento estético para se adequarem ao padrão da sociedade. Tally, interpretada por Joey King (A barraca do beijo) vai contra o sistema e se junta aos Uglies. O autor do livro, Scott Westerfeld, fará uma participação especial no longa.

O filme será dirigido por McG (As panteras). “É um comentário sobre o que estamos vivenciando hoje. E este é um momento para dizer, respire fundo, trabalhe no seu interior, ame as pessoas pelo que elas são e aceite a si mesmo pelo que você é, e, estranhamente, é uma maneira muito mais gratificante de viver”, declara o diretor, em nota à imprensa.