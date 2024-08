Série que traz a potência feminina nordestina estreia nesta quinta

A nova série documental Quem ela pensa que é? reúne, em cinco episódios, histórias de cinco mulheres que mobilizam as comunidades em prol do coletivo. Quem ela pensa que é? é dirigido pela pernambucana Natara Ney e estreia nesta quinat-feira (1/8), às 19h, no canal Cultne TV.

A produção é uma colaboração entre Kilomba, Arrudeia e Cultne. A minissérie apresenta a trajetória de mulheres nordestinas que transformam suas comunidades. "No fundo, esta é mais uma história de amor, amor-próprio e pelo lugar onde vivem. Elas desenham futuros possíveis. E querem deixar suas assinaturas no mundo”, ressalta a diretora Natara Ney, da Arrudeia Produções.

Gravada em Alagoas, Pernambuco e Paraíba, Quem ela pensa que é? traz os relatos da professora Idiane Crudzá, da gafieira e educadora social Natália Carvalho Ferreira, da pedagoga Joye Paixão, da educadora social Mestre Joana e da travesti e produtora de moda Dorot Ruanne. Cultne TV é o primeiro canal da televisão brasileira 100% dedicado à cultura negra.



Serviço

Quem ela pensa que - Série documental 2024

Nesta quitna-feira (1/8), às 19h, no canal Cultne TV (Canal 2134 - Samsung TV Plus e Plataforma Pluto TV). Reprises aos domingos às 19h.