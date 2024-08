Lollapalooza Brasil 2025 divulga data de venda de ingressos

Lollapalooza Brasil divulga as datas de venda de ingressos e valores do Lolla Pass para a edição de 2025 - (crédito: Reprodução Instagram/@lollapaloozabr)

O Lollapalooza Brasil anunciou os valores, bilheteria virtual e venda presencial do Lolla Pass. A pré-venda será iniciada no dia 13 de agosto, a partir das 12h e a venda geral no dia 20 de agosto, também às 12h. O Lolla Pass é o ingresso que dá acesso aos três dias do evento, programado para os dias 28, 29 e 30 de março de 2025.

Uma novidade desta edição do Lollapalooza Brasil é o ingresso virtual que garante mais segurança e praticidade, evitando a taxa de cobrança de envio. O festival oferece três opções diferentes de ingresso para garantir o conforto do público, a partir de R$ 956,25. As categorias de preço variam de acordo com a necessidade de cada cliente, estando disponíveis opções de meia-entrada para idosos maiores de 60 anos, estudantes, aposentados ou jovens pertencentes a famílias de baixa renda. O ingresso social também está à venda, sendo válido para qualquer fã que receberá desconto de 45% no ingresso inteiro mediante a doação de R$20 para instituições apoiadas pelo evento.

O Lollapalooza promove festivais relevantes há 33 anos, marcando presença em oito países, em quatro continentes. No Brasil seus quatro palcos receberão cerca de 80 atrações, o line-up completo do festival deve ser divulgado em breve. Além das apresentações musicais, todos os presentes podem desfrutar de experiências gastronômicas, áreas de descanso e interação com marcas e patrocinadores.