Nívea Maria lamenta a falta de criatividade nas novelas e expõe mágoa da Globo

Durante participação no programa Companhia Certa, da RedeTV!., a atriz Nívea Maria, de 77 anos, expressou sua insatisfação com a falta de criatividade nas novelas atuais e expôs sua mágoa em relação à sua demissão da TV Globo, em 2022.

Na entrevista, Nívea Maria lamentou a falta de criatividade e inovação nas produções recentes, destacando que muitos roteiros e tramas parecem repetir fórmulas desgastadas, o que prejudica a qualidade das produções e o envolvimento do público.

"Na minha opinião, está meio perdida a dramaturgia da televisão brasileira. Claro, um remake de um produto que deu certo, que foi sucesso… Mas, será que é isso que esse público novo da televisão brasileira está querendo ver? Porque, quando você olha a reação das pessoas, ‘olha, vem um remake’, você vê que são pessoas da geração antiga, que assistiram à primeira versão da novela", começou.

A atriz disse que não é contra remakes, mas destacou a falta de criatividade nessas obras: "Então eu não, não… Sei lá, eu não sou contra, mas eu estou achando que está precisando um pouco de criatividade principalmente dentro da dramaturgia brasileira. Porque a parte de entretenimento dentro da televisão está se mexendo, ela está tentando conquistar o público, mas a dramaturgia de repente está num sinal vermelho, está parada numa coisa", completou.

Nívea Maria expõe mágoa da Globo após demissão

A atriz também aproveitou a oportunidade para falar sobre a forma como foi demitida da Globo. Nívea Maria revelou que a saída da emissora lhe causou um grande impacto emocional. "Por um lado, eu até entendi. A forma como foi feito é que não. Conversando com o Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho] e com outras pessoas, a gente concorda com isso: Não, não pode ser", começou ela.

"Porque o Boni diz: você construiu uma parede da rede Globo. Aqueles cem tijolos ali foi você quem fez. Claro, ele coloca isso hoje. Então, a empresa deveria, sei lá, ver uma outra forma de desligar, afastar as pessoas. Foi muito frio. Foi muito… Enfim. Doeu? Doeu. Mas é aquilo que a gente diz: ‘Encontramos uma pedra no caminho. O que a gente faz? Vai tropeçar nela, cair? Chorar? Não, vamos pegar, botar ela do lado'", explicou.

