Gustavo Rocha revela o verdadeiro motivo de não fazer sexo com Álvaro

Depois que Álvaro revelou que está há três meses sem fazer sexo anal com Gustavo Rocha, o irmão gêmeo de Tulio Rocha decidiu se manifestar. Na ocasião, ele esclareceu o real motivo para a ausência de sexo com o namorado.

De acordo com Gustavo, ele tem enfrentado alguns problemas psicológicos que o impedem de ter ereção. "Quando a gente se conheceu eu falei para ele ‘não sei se a gente vai conseguir ter relações sexuais, porque estou passando por problemas psicológicos no momento e estou com dificuldades para ter ereção’ e aí ele usou disso para fazer piada", explicou o influenciador.

aí gente, eu achei que era zoeira quando o alvaro falou sobre a relação entre ele e gustavo, mas pela cara do gus é verdade e ele tá super mal, pq óbvio é algo íntimo dos dois, e o gus falando que acha que é por problema psicológico, tô achando que vai dá merda real entre eles pic.twitter.com/thTilvHo3v — ana ?| jurídico halzey (@paivizuando) August 9, 2024

Entenda a polêmica entre Álvaro e Gustavo Rocha

A polêmica envolvendo a intimidade do casal veio à tona na segunda edição do Rancho do Maia, reality show comandado por Carlinhos Maia, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Tudo começou após Álvaro ser questionado sobre ter sido visto chorando durante uma festa. "Eu não fiz nada. Ele queria o que conseguiu, pagar de vítima. Ridículo do cara***", disparou o influencer. "Ele gosta de tu", disse Júlia. "Gosta não, po***, se não teria me comido. Três meses que eu estou aqui, cadê que ele me come? Tá só chupando essa b*****, é? Comeu não (…) E eu tenho que me f****, é?", disparou.

Na sequência, ele expôs: "Gustavo paga de doido. Eu não dou pra ninguém, eu tô há 3 meses sem dar por conta desse viado. Eu fico 3 meses sem dar, sem transar, só chupar essa buceta, e eu tomo no c* ainda", lamentou Álvaro.

