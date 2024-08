Mani Rego se pronuncia sobre rumores de romance com Lucas Buda - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)

Mani Rego, ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, quebrou o silêncio após ter sido levantando rumores em torno de um romance com Lucas Buda, visto que eles foram fotografados juntos nos últimos dias.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital esclareceu a verdadeira situação, e comentou sobre a repercussão que virou em torno do assunto com o também ex-participante o reality show da Globo.

"Eu não conhecia o Lucas. Ele é amigo do Adalberto, que é meu amigo, e foi ele quem nos apresentou. A ideia era gravar um episódio para o ‘Empreenda Aí’, uma comunidade. O Lucas tem um projeto voltado para capoeira, e só isso aconteceu. Foi apenas isso, gente, nada demais", esclareceu a ex de Davi Brito, que refletiu em torno da proporção que o rumor tomou envolvendo Lucas Buda.

"É muito assustador ver essas coisas acontecendo porque você sabe que não são verdadeiras, mas acabam ganhando uma proporção que é um absurdo. As pessoas ainda são muito maldosas no que publicam e no que falam. A gente precisa ter empatia e pensar antes de falar sobre os outros. O mundo já está cheio de mentiras; não precisamos de mais uma", pontuou Mani Rego.

