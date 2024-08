Flávia Alessandra celebra 1 mês de recuperação de Otaviano Costa

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais, neste sábado (10/8), para celebrar um mês de recuperação do marido, o apresentador Otaviano Costa. Ele foi submetido a uma cirurgia no peito devido a um aneurisma da aorta.

No vídeo, ela abraça Otaviano e mostra vários eletrodos no peito do marido. Os dois aparecem emocionados, mas não falam nada. Otaviano, então, mostra uma tatuagem que tem no peito com o escrito “fé”.

“1 mês que my love renasceu! Obrigada meu Deus por essa dádiva. Parece que não foi real tudo que aconteceu em 1 mês. Obrigada a todas as mensagens de carinho e por todo amor que vocês emanaram. Obrigada família, minhas filhas, amigos, Obrigada”, disse a atriz.

Flávia também agradeceu a equipe médica e funcionários do hospital em que Otaviano fez a cirurgia. “Obrigada a todos os doutores e enfermeiros, técnicos de enfermagem, a toda humanidade e carinho das equipes, governança, fisioterapeuta, nutricionista, limpeza, copa…”, escreveu.

Por fim, a atriz deixou um recado para o público. “Cuidem-se! Tenham seus exames em dia, se alimentem bem, se exercitem e tenham Fé”, declarou.

A condição foi descoberta em um eletrocardiograma que detectou o avanço da malformação que colocava a vida dele em risco. “O aneurisma é um inchaço da veia. A qualquer momento eu poderia ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível”, disse em um vídeo quando compartilhou o episódio, em julho.